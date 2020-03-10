Экономика
ИзвестияБанк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.
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Общество
Facebook и «ВКонтакте» удалили фейки о коронавирусе в России
«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса», — сказали в пресс-службе.
Спорт
Большунов выиграл королевский марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл королевский марафон классическим стилем на 50 км, проходящий на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, сообщает «Чемпионат».
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Футбол
Владимир Кияев уйдет с поста президента «Оренбурга»
Владимир Кияев покинет пост президента футбольного клуба «Оренбург».
Политика
Жириновский предложил провести досрочные выборы президента и Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия новой Конституции провести досрочные выборы парламента и президента России.
Футбол
Кокорин об уходе из «Зенита»: сказали, что сейчас не всё решает тренер
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о подробностях своего перехода в стан южной команды из «Зенита» в зимнее трансферное окно.
Финансы
ЦБ РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17
В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Космос
Новый марсоход «Настойчивость» займется поиском органики на Красной планете
Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что органические молекулы, найденные на Марсе, могут свидетельствовать о наличие жизни на планете много миллиардов лет назад.
Происшествия
На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка
В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Гаджеты
Материнская плата на основе чипсета AMD B550 позирует на фото
Ресурс VideoCardz опубликовал фотографию материнской платы марки SOYO, которая основана на чипсете AMD B550.
Общество
Суд отклонил жалобу Навального и Соболь по иску на 88 млн рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд 10 февраля отклонил жалобы Алексея Навального и Любови Соболь на решение суда о взыскании с них и ФБК 88 миллионов рублей компенсации по иску ООО «Московский школьник», понесшего убытки в связи с расследованиями ФБК, сообщает РАПСИ.
Политика
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева
Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Происшествия
ФСБ проводит проверку в Управлении автодорог Свердловской области
Шоу-бизнес
Дочь Купера и Шейк засняли на прогулке вместе с папой и самокатом
Брэдли Купера на прогулке с дочерью Леей удалось заснять вездесущим папарацци.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Происшествия
Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Общество
Кадыров наградил дочь медалью «За заслуги перед Чеченской республикой»
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат получила медаль «За заслуги перед Чеченской республикой».
Наука
Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения
Ученые доказали, что карантин в две недели эффективен. Стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения.