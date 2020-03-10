Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

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