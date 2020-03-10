с чего всё началось

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Политика Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.

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Экономика «Магнит» планирует снизить зависимость от импортной продукции Торговая сеть «Магнит» планирует увеличить объем производства собственных овощей и нарастить объем закупок у российских производителей, чтобы снизить зависимость от импорта, сообщила пресс-служба ритейлера.

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Общество Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.

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Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.

Футбол УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Политика Собянин объяснил, чем опасен уход Путина в 2024 году Ранее Владимир Путин допустил свое выдвижение на новый президентский срок, если за такую поправку проголосует народ РФ и такую возможность одобрит Конституционный суд.