Экономика
ИзвестияБанк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.
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Политика
Президент России согласился обнулить свои президентские сроки
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Армия и оружие
Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике
Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская оказалась на карантине из-за коронавируса
Мэр Москвы призвал всех граждан, вернувшихся из стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом, остаться дома на двухнедельный карантин.
Футбол
Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Финансы
Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей
Курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей.
Шоу-бизнес
Основательница бренда одежды 12storeez Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына
Одна из основательниц известного бренда 12storeez Марина Голомаздина рассказала о смерти своего новорожденного сына.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Армия и оружие
«Деривация» прикроет тульский «Панцирь» от беспилотников
Скорострельный, точный, дальнобойный — на параде Победы в этом году впервые продемонстрируют новейший самоходный зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО».
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Космос
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Политика
В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Экономика
Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть
Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Спорт
Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Космос
Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли
Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.