Экономика

ИзвестияИзвестияБанк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.
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Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Известия04:53

Банки могут обязать внедрить систему быстрых платежей в мобильные приложения

ТК Звезда09:38

ЦБ предложил увеличить максимальную сумму перевода в СБП до 2 млн рублей

Коммерсантъ05:56

ЦБ предложил разрешить гражданам переводить друг другу до 2 млн руб

РБК05:30

Лимит покупок через Систему быстрых платежей вырастет в три раза

Российская газета10:40

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

РИА Новости04:41

Банк России предлагает увеличить сумму перевода в СБП до 2 млн рублей

Банки.ру05:00
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Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике

Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
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В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
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В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей

Курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей.
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Основательница бренда одежды 12storeez Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына

Одна из основательниц известного бренда 12storeez Марина Голомаздина рассказала о смерти своего новорожденного сына.
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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
РИА Новости 12:00
Армия и оружие

«Деривация» прикроет тульский «Панцирь» от беспилотников

Скорострельный, точный, дальнобойный — на параде Победы в этом году впервые продемонстрируют новейший самоходный зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО».
Молодой коммунар вчера в 04:00
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Все школы Липецкой области закрывают на карантин

Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:56
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В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи

Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
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В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 13:18
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
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Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

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Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
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Армия и оружие

Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Газета.Ru 14:26
Экономика

Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть

Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
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«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка

Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
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Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
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Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

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Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
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Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
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Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли

Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
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