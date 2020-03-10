Экономика
ИзвестияБанк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора 10 марта.
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Политика
Госдума одобрила во втором чтении конституционные поправки
Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон РФ на пленарном заседании.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 6 рублей
Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля
Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
Политика
Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.
Игры
В DOOM Eternal можно настроить внешность Думслеера
Bethesda представила свежий трейлер DOOM Eternal, посвящённый кастомизации костюма Думслеера.
Армия и оружие
США пригрозили России санкциями в случае срыва перемирия в Идлибе
Власти США приветствуют договоренности, которые были достигнуты с Турцией, но сомневаются в том, что РФ и Сирия будут их исполнять.
Футбол
«Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют в Лиге Европы без болельщиков
Встреча 1/8 финала Лиги Европы между немецким «Вольфсбургом» и украинским «Шахтером» пройдет без зрителей.
Политика
Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член Партии перемен Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Политика
В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3
Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
Политика
Путин обозначил новые полномочия Медведева
Позже Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал падение рубля чувствительным для команды
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как влияет на команду ситуация с резким падением курса рубля.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Игры
Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии
The Brotherhood Games показала, как Dead Space может выглядеть в виде изометрической игры.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал поклонникам об итогах общения с Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал в суде Солженицына
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении малайзийского Boeing MH17, процитировав Александра Солженицына.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Футбол
Тедеско остался доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал хорошим качество игры своей команды в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Армия и оружие
Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике
В Арктике, пробив лед, всплыла подводная лодка Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил (ВМС) США.
Происшествия
В Испании сбежавший лев оказался собакой
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Общество
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.