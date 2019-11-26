Финансы
Газета.RuВ ЦБ предостерегли банки России от операций в евро
Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллина.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Храните евро под подушкой: экономика Европы в ловушке отрицательных ставок
Евразия Dailyвчера в 06:16
Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты26 ноября в 01:31
Эксперт прокомментировал призыв ЦБ к российским банкам по операциям в евро
RT на русском27 ноября в 10:55
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Общество
Губернатор признался, что «красть в Курганской области больше нечего»
Губернатор Зауралья Вадим Шумков признался в том, что «красть в Курганской области больше нечего».
Армия и оружие
Тайно от всего мира Япония стала крупнейшей ядерной державой
Китайское издание Sohu пишет о том, что под предлогом развития атомных электростанций Стране Восходящего Солнца удалось скрытно от всего мира запастись огромным количеством ядерного топлива для производства атомного оружия.
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Футбол
«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Технологии
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Футбол
«Боруссия» Д планирует продать Санчо зимой
Руководство дортмундской «Боруссии» хочет как можно скорее расстаться с полузащитником Джейдоном Санчо.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Автоспорт
Сироткин может заменить Рассела на «Гран-при Абу-Даби»
Российский гонщик Сергей Сироткин может заменить Джорджа Рассела в составе «Уильямса» после первой практики на «Гран-при Абу-Даби», утверждает Autosport.
Общество
Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого
Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Политика
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
Происшествия
В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
Политика
В Госдуме оценили условия властей Украины по транзиту газа
Премьер Украины сообщил о готовности обсуждать заключение нового контракта по транзиту газа при двух условиях: соглашение должно быть подписанным по европейским правилам и долгосрочным.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Музыка
Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом
Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
Футбол
Роберт Морено: «Не понимаю, почему Луис Энрике не хочет меня видеть»
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено признался, что не понимает, почему Луис Энрике обвинил его в нелояльности и отказался продолжать с ним работу.
Гаджеты
Обладателей первых 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы в 2020 году
Большая часть ранее проданных смартфонов с поддержкой 5G-сетей уже в следующем году перестанет выполнять свои функции на должном уровне.
Политика
Парламент ДНР принял закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.