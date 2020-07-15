Финансы
Московский КомсомолецЦентробанк предупредил о росте цен в России
Банк России считает, что до конца текущего года в стране возможен рост цен на непродовольственные товары и услуги. Одной из причин регулятор считает ослабление пандемии коронавируса, что приведет к эффекту отложенного спроса.
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с чего всё началось
"До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года", – добавили в ЦБ.Утро.ru14:29
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Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Политика
Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на юго-востоке Украины путем выполнения Минских соглашений.
Известия 09:05
Авто
Toyota Land Cruiser 200 в России получил обновленную спецверсию
Российский офис Toyota анонсировал старт заказов на усовершенствованный внедорожник в спецверсии Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge.
Faktom 12:13
Гаджеты
Lenovo выпустила рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD
AMD Ryzen Threadripper PRO с 64 ядрами Zen 2 имеет тактовые частоты до 4,0 ГГц, 128 полос пропускания PCIe 4.0 и поддержку 8-канальной памяти.
IT-World 09:24
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 12:44
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение
Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
По словам руководителя Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье
Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их.
Evo-rus.com 10:21
Политика
В Германии назвали причину иска Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17
В Германии озадачились подачей иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении МН17 в Донбассе при том, что в горячей фазе идет судебное разбирательство о причинах крушения и поиску виновных трагедии 2014 года.
Южный Федеральный 13:06
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
Здоровье
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург
В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online 08:44
Футбол
Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе
Напомним, что контракт Юрия Семина истек с командой 31 мая, после чего новым наставником стал Марко Николич.
CT news 12:18
Общество
Препарат от коронавируса «Коронавир» направили в российские больницы
Более 7 тысяч упаковок препарата от коронавируса "Коронавир" были направлены в российские больницы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе производителя "Р-Фарм".
Газета.Ru 14:36
Общество
В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания
Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
Происшествия
Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса
Семья Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания в Миннеаполисе, подала в суд на власти города.
RT на русском 13:34
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний
Минфин США внес в санкционный список трех российских физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
РБК 14:51
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН рассказала о том, что в большинстве стран стран из списка потребуют справки от туристов об отсутствии коронавируса и при пересечении границы туристам будет измерена температура.
ToDay News Ufa вчера в 10:28
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20