с чего всё началось

Согласно статистике ЦБ, за март объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%. Об этом сообщает «РБК». Уточняется, что их объем упал на 315 млрд. руб. По словам аналитиков, сокращение было связано с разовыми факторами.

Экономика Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей Глава Сбербанка Герман Греф, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.

Авто Объявлены цены на внедорожник Haval H5 Российские дилерские центры Haval предложат новый китайский внедорожник Haval H5 по цене от 1,1 млн рублей. 94

Космос «Страсти» про внеземную природу COVID-19 беспочвенны, считает ученый ИМБП РАН Коронавирус имеет земное происхождение, данных о способности вирусных структур существовать в космосе у ученых нет, заявил заместитель директора по научной работе Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) Владимир Сычев. 1

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 151

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 81

Происшествия Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское". 24

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 560

Общество В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. 3,4K

Общество Опубликован проект нового расписания ОГЭ Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 14

Общество Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам. 2

Общество В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 23

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 292

Происшествия Суд возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из списка Титова Тверской суд Москвы разрешил прокуратуре отменить прекращение дела о мошенничестве против бывшего топ-менеджера «Роснефти» Анатолия Локтионова.