Экономика
Мой БрянскЦентробанк РФ предсказал новый отток вкладов
Согласно статистике ЦБ, за март объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%. Об этом сообщает «РБК». Уточняется, что их объем упал на 315 млрд. руб. По словам аналитиков, сокращение было связано с разовыми факторами.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец23 апреля в 05:26
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфакс23 апреля в 19:06
Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвы23 апреля в 11:11
Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей
Российская газета23 апреля в 04:07
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Экономика
Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей
Глава Сбербанка Герман Греф, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.
Коммерсантъ 05:30
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 05:07
Общество
Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян разместили в обсерваторе
Жители Свердловской области, вернувшиеся в субботу в Екатеринбург из индийского штата Гоа спецбортом компании "Уральские авиалинии", размещены в обсерваторе.
ТАСС 04:43
Авто
Объявлены цены на внедорожник Haval H5
Российские дилерские центры Haval предложат новый китайский внедорожник Haval H5 по цене от 1,1 млн рублей.
32CARS.ru 22 апреля в 06:04
Космос
«Страсти» про внеземную природу COVID-19 беспочвенны, считает ученый ИМБП РАН
Коронавирус имеет земное происхождение, данных о способности вирусных структур существовать в космосе у ученых нет, заявил заместитель директора по научной работе Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) Владимир Сычев.
Независимая газета 02:45
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru вчера в 09:37
Происшествия
Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео
Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей
Министерство здравоохранения России рекомендовало шесть препаратов для лечения коронавируса у детей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:08
Космос
Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:22
Политика
75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе
25 апреля 1945 года состоялась легендарная встреча советских и американских военных на реке Эльба.
Газета.Ru 05:08
Здоровье
Почтальоны в Татарстане заболели коронавирусом
У нескольких сотрудников «Почты России» («Татарстан Почтасы»)в Татарстане выявили коронавирус.
Коммерсантъ Казань 04:35
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости 01:59
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Общество
В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 04:08
Кино
Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет
Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv 23 апреля в 09:06
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Происшествия
Суд возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из списка Титова
Тверской суд Москвы разрешил прокуратуре отменить прекращение дела о мошенничестве против бывшего топ-менеджера «Роснефти» Анатолия Локтионова.
РБК 04:00
Общество
Facebook заплатит $5 млрд из-за скандала с Cambridge Analytica
В заявлении Facebook указывается, что компания согласилась пересмотреть отношение к сохранению конфиденциальности своих пользователей и заплатит штраф в размере $5 млрд.
ПРАЙМ 03:27
Общество
Губернатор Нью-Йорка заявил, что коронавирус попал в штат не из Китая
Коронавирус был завезен в Нью-Йорк не из Китая, а из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
Коммерсантъ 04:42
Путешествия
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии
Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.
Pravda.Ru вчера в 13:38
Происшествия
В Мурманской области за сутки коронавирусом заболели около 200 человек
По информации, актуальной на 23:30 24.04.2020 в Мурманской области подтверждено 193 новых случая заболевания CoViD-19.
Вечерний Мурманск вчера в 17:13
Общество
70 человек в Калужской области за сутки заболели коронавирусом
За сутки в Калужской области выявлено сразу 70 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:19
Происшествия
У 48 сотрудников и пациентов больницы в Перми заподозрили коронавирус
В Перми коронавирусную инфекцию подозревают у 48 медиков и пациентов больницы «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги.
РБК вчера в 13:23
Общество
Петербургские школьники смогут закончить учебный год досрочно
Поребрик.Медиа вчера в 23:25