Экономика
Lenta.ruБанк России предсказал новый отток вкладов
С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. При этом в докладе ничего не сказано о новом налоге на проценты по банковским вкладам, которые также могли повлиять на динамику оттока депозитов.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец23 апреля в 05:26
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфакс23 апреля в 19:06
Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвы23 апреля в 11:11
Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей
Российская газета23 апреля в 04:07
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Общество
Умерла главный редактор «Русского радио»
Lenta.ru 05:33
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице.
РИА Новости 07:03
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Здоровье
Доктор Мясников объяснил смысл вакцинации от коронавируса
Известный доктор Александр Мясников рассказал о необходимости всеобщей вакцинации.
Слово и Дело 05:59
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем
Два истребителя Су-27 поднимались для идентификации и сопровождения бельгийского военного самолета, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
РИА Новости 05:20
Общество
В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Общество
Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа
Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
Live24 вчера в 04:06
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 07:02
Космос
«Прогресс» пристыковался к МКС и установил рекорд
По словам Рогозина, весь полет занял 3 часа и 20 минут, тем самым установив рекорд по самому быстрому полету от Земли до МКС.
Lenta.ru 03:16
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:27
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Политика
Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы
Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование.
Газета.Ru вчера в 10:54
Кино
10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде
Live24 вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34