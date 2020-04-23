с чего всё началось

С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. При этом в докладе ничего не сказано о новом налоге на проценты по банковским вкладам, которые также могли повлиять на динамику оттока депозитов.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2K

Общество Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице. 94

Здоровье Доктор Мясников объяснил смысл вакцинации от коронавируса Известный доктор Александр Мясников рассказал о необходимости всеобщей вакцинации.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 173

Общество В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. 48

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,8K

Общество Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ. 1,8K

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 588

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. 2

Космос «Прогресс» пристыковался к МКС и установил рекорд По словам Рогозина, весь полет занял 3 часа и 20 минут, тем самым установив рекорд по самому быстрому полету от Земли до МКС. 273

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 326

Экономика Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». 346

Общество Глава новосибирского МВД уходит в отставку Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР. 203

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 1K