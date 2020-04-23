с чего всё началось

С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. При этом в докладе ничего не сказано о новом налоге на проценты по банковским вкладам, которые также могли повлиять на динамику оттока депозитов.

Здоровье Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии. 144

Космос Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур «С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter. 12

Транспорт ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 152

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 171

Происшествия Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе. 31

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 1,3K

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Хакасии выросло в полтора раза В Хакасии из-за пандемии коронавируса закрыты на обсервацию Белоярская районная больница, два отделения Абаканской клинической больницы ( в том числе - травматологическое) и корпус республиканской больницы, где расположен целый ряд отделений.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 23

Общество В Москве умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 19

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 569

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 2

Происшествия У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус Коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке в Приморском крае, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

Общество Суд в США согласился с взысканием с Facebook пяти миллиардов долларов Федеральный суд США подтвердил законность решения Федеральной торговой комиссии (FTC) о взыскании с компании Facebook пяти миллиардов долларов, сообщило ведомство в пятницу.

Политика Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света. 31

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.

Общество Эпидемиолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что пандемия коронавируса закончится через шесть-семь месяцев после появления первых зарегистрированных случаев заражения. 51