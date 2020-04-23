Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанк России предсказал новый отток вкладов

С учетом сложной экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе. При этом в докладе ничего не сказано о новом налоге на проценты по банковским вкладам, которые также могли повлиять на динамику оттока депозитов.
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 регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
Московский Комсомолецвчера в 05:26

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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах

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Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газетавчера в 04:07
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Здоровье

Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
РИА Новости 15:52
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Космос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 22:24
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 20:25
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Здоровье

В Санкт-Петербурге после заражения коронавирусом умер врач

В Санкт-Петербурге умер Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий, который лечил пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 20:28
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Политика

Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия 21:18
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Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
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Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Политика

Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру 06:40
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Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
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Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Хакасии выросло в полтора раза

В Хакасии из-за пандемии коронавируса закрыты на обсервацию Белоярская районная больница, два отделения Абаканской клинической больницы ( в том числе - травматологическое) и корпус республиканской больницы, где расположен целый ряд отделений.
Шанс (г. Абакан) 22:21
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:11
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
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Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
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Происшествия

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус

Коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке в Приморском крае, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.
РИА Новости 22:23
Общество

Суд в США согласился с взысканием с Facebook пяти миллиардов долларов

Федеральный суд США подтвердил законность решения Федеральной торговой комиссии (FTC) о взыскании с компании Facebook пяти миллиардов долларов, сообщило ведомство в пятницу.
РИА Новости 18:58
Культура

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
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Политика

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 20:45
Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ вчера в 13:46
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Общество

Эпидемиолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что пандемия коронавируса закончится через шесть-семь месяцев после появления первых зарегистрированных случаев заражения.
Афиша Daily 02:40
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Политика

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости 20:14
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Общество

Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 07:05
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
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