Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Моя Москва.онлайн Мой Брянск Газета.Ru Городовой МИР 24 Piter.tv Деловое.ТВ Городовой Телеканал Санкт-Петербург НТВ НТВ Городовой Piter.tv Известия Piter.tv РЕН ТВ Городовой Piter.tv Известия НТВ Дума ТВ Дума ТВ Телеканал 360°

О рисках для жилищного рынка, связанных с низкими ставками по ипотеке, Набиуллина предупреждала ранее, в конце ноября. Она пояснила тогда, что на фоне снижения ставок рост цен на жилье в России стал опережать инфляцию и темпы увеличения доходов населения.

Поделиться