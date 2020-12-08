Набиуллина предупредила о снижении доступности жилья из-за льготной ипотеки
О рисках для жилищного рынка, связанных с низкими ставками по ипотеке, Набиуллина предупреждала ранее, в конце ноября. Она пояснила тогда, что на фоне снижения ставок рост цен на жилье в России стал опережать инфляцию и темпы увеличения доходов населения.В источнике
С чего всё началось
Набиуллина: ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых регионах
Ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых российских регионах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
ТАСС06:22
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