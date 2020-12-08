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Ведомости
Ведомости

Набиуллина предупредила о снижении доступности жилья из-за льготной ипотеки

О рисках для жилищного рынка, связанных с низкими ставками по ипотеке, Набиуллина предупреждала ранее, в конце ноября. Она пояснила тогда, что на фоне снижения ставок рост цен на жилье в России стал опережать инфляцию и темпы увеличения доходов населения.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Набиуллина: ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых регионах

Ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых российских регионах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
ТАСС06:22
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Коммерсантъ

Набиуллина связала подорожание квартир с ажиотажным спросом на ипотеку

Коммерсантъ08:39
Ведомости

Набиуллина предупредила о снижении доступности жилья из-за льготной ипотеки

Ведомости09:30
ТАСС

Набиуллина: ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых регионах

ТАСС06:22
Интерфакс

Программа поддержки ипотеки привела к росту цен на жилье - замминистра финансов

Интерфакс08:43
РИА Новости

ЦБ: ажиотажный спрос на ипотеку провоцирует рост цен на жилье

РИА Новости06:38
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на жилье из-за льготной ипотеки

Lenta.ru08:04
Konkurent.ru

Приморцы потирают руки. Цены на квартиры бьют рекорды

Konkurent.ru17:25

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