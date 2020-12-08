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Банк России предупредил о росте цен на жилье из-за ажиотажного спроса на льготную ипотеку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на жилье в ряде регионов страны стал побочным эффектом льготной ипотеки.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Набиуллина: ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых регионах

Ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых российских регионах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
ТАССвчера в 06:22
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Коммерсантъ

Набиуллина связала подорожание квартир с ажиотажным спросом на ипотеку

Коммерсантъвчера в 08:39
Ведомости

Набиуллина предупредила о снижении доступности жилья из-за льготной ипотеки

Ведомостивчера в 09:30
РИА Новости

ЦБ: ажиотажный спрос на ипотеку провоцирует рост цен на жилье

РИА Новостивчера в 06:38
Взгляд.ру

Набиуллина объяснила рост цен на жилье в ряде регионов

Взгляд.рувчера в 07:30
Интерфакс

Программа поддержки ипотеки привела к росту цен на жилье - замминистра финансов

Интерфаксвчера в 08:43
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на жилье из-за льготной ипотеки

Lenta.ruвчера в 08:04
ТАСС

Набиуллина: ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых регионах

ТАССвчера в 06:22

Наташа Королева объявила о роспуске музыкального коллектива

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Наташа Королева объявила о роспуске музыкального коллектива
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Центральная Служба Новостейвчера в 10:12

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Topdaynews.ruвчера в 10:54

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Газета.Ruвчера в 15:37