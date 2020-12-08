Банк России предупредил о росте цен на жилье из-за ажиотажного спроса на льготную ипотеку
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на жилье в ряде регионов страны стал побочным эффектом льготной ипотеки.В источнике
С чего всё началось
Набиуллина: ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых регионах
Ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых российских регионах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
ТАССвчера в 06:22
Подробнее о событии
Программа поддержки ипотеки привела к росту цен на жилье - замминистра финансов
Интерфаксвчера в 08:43