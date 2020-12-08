Компания Xiaomi представила промежуточную версию оболочки MIUI 12.5

Официальный анонс состоялся сегодня, 8 декабря 2020 года Как стало известно, сегодня, 8 декабря 2020 года, компания Xiaomi впервые анонсировала новую версию ПО для своих устройств — MIUI 12.5, к слову, ранее компания никогда не анонсировала крупные промежуточные версии оболочки MIUI _ _.