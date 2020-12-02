Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Банк России предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете

Алтапресс
News.ru
ФедералПресс
РИА Новости
ПРАЙМ
URA.Ru
Lenta.ru
За 9 месяцев этого года ЦБ выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид, в том числе - 64 интернет-проекта, 32 организации в форме ООО, 15 - представляли собой псевдомикрофинансовые организации, 13 - работали под брендом, так называемых потребительских кооперативов, 9 – имели регистрацию ИП.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банк России предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете

Рост числа финансовых пирамид в интернете наблюдается в этом году в РФ из-за пандемии коронавируса, причем почти половина из них выдает себя за иностранные проекты и компании.
РИА Новости21:10
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

ЦБ назвал самый популярный способ обмануть россиян

Общественная служба новостей23:40
РИА Новости

Банк России предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете

РИА Новости21:10
Lenta.ru

Центробанк назвал «тренд года» в обмане инвестирующих россиян

Lenta.ru22:33
Алтапресс

Центробанк рассказал, как обманывают россиян во время пандемии коронавируса

Алтапресс22:30
ФедералПресс

ЦБ назвал новую опасность для россиян, желающих инвестировать

ФедералПресс21:57
URA.Ru

ЦБ раскрыл, как россиян обманывают на инвестициях

URA.Ru21:48
News.ru

Россиян предупредили о росте в Сети финансовых пирамид

News.ru22:33

Под Омском заражённых АЧС свиней кормили отходами из ковидной больницы

В Омской области заражённых африканской чумой свиней (АЧС) кормили отходами из ковидной больницы, передаёт ТАСС заявление замруководителя регионального Россельхознадзора Ольги Матыка.
Под Омском заражённых АЧС свиней кормили отходами из ковидной больницы
Агробуквчера в 06:39

Bloomberg сообщил об отправке в Азию около 20 танкеров американской нефти

Около двадцати танкеров с американской нефтью зафрахтованы для отгрузки в Китай, Южную Корею, Сингапур и другие азиатские страны с побережья Мексиканского залива в декабре, сообщил Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров.
Bloomberg сообщил об отправке в Азию около 20 танкеров американской нефти
Коммерсантъвчера в 15:06

Разведка США планирует исследовать полученные с территории России и Китая данные о геолокации

Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) планирует мониторить и исследовать данные геолокации, полученные на территории России, Китая, а также стран Центральной и Южной Америки.
RT на русском22:31

Кандидат в министры финансов США заявила о необходимости срочных мер в свете пандемии

По словам Йеллен, являвшейся ранее председателем Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка), из-за пандемии страна "столкнулась с кризисом исторического масштаба" в социально-экономической сфере.
ТАССвчера в 14:04

Растительная диета может повысить уровень метаболизма

В течение шестнадцати недель люди из экспериментальной группы придерживались растительной диеты без ограничения калорий с включением в рацион фруктов, овощей, зельнозерновых продуктов и бобовых.
Стерлеградвчера в 15:10

Россия проведет презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в ООН

Министр здравоохранения Михаил Мурашко проведет презентацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ООН, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства России при ООН Федора Стржижовского.
Ведомости23:38

Лукашенко согласился на российский газ по $127

Минск, 1 декабря 2020, 21:57 — REGNUM По итогам состоявшихся 30 ноября переговоров с Александром Лукашенко председатель коллегии Евразийской экономической комиссии — бывший белорусский премьер-министр Михаил Мясникович заявил, что стоимость российского газа для Белоруссии не должна быть выше нынешнего уровня.
REGNUMвчера в 13:57

Новый президент Молдавии не признала долг перед «Газпромом»

Как рассказала в интервью РБК Майя Санду, со стороны «Газпрома» было бы несправедливым и нечестным требовать уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного Кишиневу левобережья Днестра, где находится самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР).
Новые Известиявчера в 01:45

С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.
Российская газетавчера в 16:00

Сбербанк запустил сервис постановки диагноза с помощью нейросетей

Входящие в группу Сбербанка компании — «СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатория по искусственному интеллекту» — запустили онлайн-сервис постановки предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта.
РБК23:00

ABC (Испания): сезонные фрукты и овощи в декабре (ABC.es)

Хотя многие фрукты и овощи можно найти на прилавках в любое время года благодаря теплицам, специалисты по питанию советуют и поощряют потреблять сезонные овощи и фрукты, чтобы насладиться их вкусом и внести свой вклад в устойчивое развитие.
ИноСМИ22:24