Банк России предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете
За 9 месяцев этого года ЦБ выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид, в том числе - 64 интернет-проекта, 32 организации в форме ООО, 15 - представляли собой псевдомикрофинансовые организации, 13 - работали под брендом, так называемых потребительских кооперативов, 9 – имели регистрацию ИП.В источнике
С чего всё началось
Банк России предупредил о росте числа финансовых пирамид в интернете
Рост числа финансовых пирамид в интернете наблюдается в этом году в РФ из-за пандемии коронавируса, причем почти половина из них выдает себя за иностранные проекты и компании.
РИА Новости21:10
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