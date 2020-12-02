За 9 месяцев этого года ЦБ выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид, в том числе - 64 интернет-проекта, 32 организации в форме ООО, 15 - представляли собой псевдомикрофинансовые организации, 13 - работали под брендом, так называемых потребительских кооперативов, 9 – имели регистрацию ИП.

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