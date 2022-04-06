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Центробанк заявил, что инвестиции в криптовалюты приведут к падению доходов населения

Инвестиции россиян в криптовалюту угрожают потенциалу роста экономики страны, заявила первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева.
ФАН
«Инвестиции граждан в криптовалюты могут привести к выводу сбережений из реальной экономики, фондового рынка, банковской системы за периметр российского финансового сектора», — заявила Юдаева.
ИА Красная Весна
Финансирование реального сектора, в первую очередь санкционных компаний, снизится, потенциал роста экономики упадет.
Smotrim.ru
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
ПРАЙМ

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Центробанк заявил, что инвестиции в криптовалюты приведут к падению доходов населения
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Зампредседателя Центробанка Юдаева: инвестиции в криптовалюты могут снизить доходы граждан
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