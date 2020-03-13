с чего всё началось

Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Политика Все российские регионы поддержали изменения в Конституцию Парламенты всех 85 российских регионов поддержали закон о внесении изменений в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований законодательных собраний.

Армия и оружие Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы Специалисты Балтийского флота начали готовить к военному параду 9 мая в Калининграде танк Т-34, который участвовал в штурме города-крепости Кёнигсберг в 1945 году, сообщил журналистам представитель Балтфлота, капитан первого ранга Роман Мартов.

Политика Зеленский подписал закон об образовании Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Футбол «Балтика» призвала РФС приостановить ФНЛ Александр Шендерюк-Жидков, являющийся главой совета директоров "Балтики", предложил РФС остановить розыгрыш ФНЛ из-за пандемии коронавируса.

Общество ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Политика Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.

Авто Tesla выпустила миллион электрокаров Tesla стала первым автопроизводителем, которому удалось преодолеть отметку в 1 млн автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Политика Евросоюз продлил санкции против России Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Общество В Татарстане введен особый режим из-за коронавируса Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Рустама Минниханова принял решение о введении в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима.

Происшествия Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии «По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.

Авто Трехдверный Range Rover стал серийным Лондонская студия Niels van Roij Design представила первый экземпляр трехдверного Range Rover, получившего название Adventum Coupe.

Шоу-бизнес Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.