Финансы

REGNUMREGNUMБанк России предвидит ускорение инфляции

Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf
).
РБК07:36

Подробнее о событии

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

РБК07:36

ЦБ РФ может скорректировать среднесрочный макроэкономический прогноз

ПРАЙМ06:01

Банк России предвидит ускорение инфляции

REGNUM06:31

ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

Ведомости06:25

Банк России дал сигнал о намерениях в отношении ключевой ставки

Российская газета06:24

ЦБ прогнозирует ускорение инфляции

ТАСС05:49

ЦБ: ослабление рубля — существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор

Коммерсантъ06:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:55, Ашберн

Комментарии

Футбол

Карпову и Кверквелии отменили красные карточки в матчах РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что игроку ЦСКА Вадиму Карпову и защитнику «Локомотива» Соломону Кверквелии отменили красные карточки, полученные в играх 21-го тура РПЛ, утверждает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 06:26
Происшествия

Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Газета.Ru 06:29
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Общество

Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Российская газета 11:38
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру вчера в 10:00
Футбол

«Балтика» призвала РФС приостановить ФНЛ

Александр Шендерюк-Жидков, являющийся главой совета директоров "Балтики", предложил РФС остановить розыгрыш ФНЛ из-за пандемии коронавируса.
Sport.ru 11:13
Здоровье

Коронавирус может вызвать мужское бесплодие

Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.
RuNews24.ru 03:47
Авто

Tesla выпустила миллион электрокаров

Tesla стала первым автопроизводителем, которому удалось преодолеть отметку в 1 млн автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
110km.ru 10 марта в 08:42
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Политика

Песков не считает «разовое» обнуление только для Путина жульничеством

Песков аргументировал отсутствие «жульничества» тем, что максимальное количество президентских сроков в Конституции останется таким же, но «исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента».
Собеседник 09:28
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Интерфакс 09:49
Политика

Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса

Украина вводит запрет на въезд жителям ЛНР и ДНР из-за коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Утро.ru 07:11
Экономика

Биржи США открылись ростом после обвала почти на 10% накануне

Американские фондовые биржи открылись ростом после падения почти на 10% накануне.
Ведомости 09:49
Политика

Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео вопросы энергетики

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита государственного секретаря США в Беларусь 1 февраля 2020 года», — приводит БЕЛТА сообщение белорусского МИД.
RT на русском 11:16
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК 11:03
Политика

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Как передает УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание "консультативного совета" не означает признания боевиков.
Грани.ру 06:49
Политика

Терешкова ответила на критику своей поправки в Конституцию

Депутат Валентина Терешкова прокомментировала критику в адрес предложенной ею поправки в Конституцию.
Российская газета вчера в 05:35
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru 09:35
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Известия 12:04
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 11 марта в 02:36
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Политика

Захарова ответила на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму

Политическая Экспертиза 08:28
Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.
Piter.tv 12:18
Происшествия

Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
RT на русском 11:47
Энергетика

«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего", — говорится в публикации.
РИА Новости 10:04
Шоу-бизнес

Евгений Петросян отдыхает в Дубае в компании молодой жены

Напомним, в конце декабря стало известно, что 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
RuNews24.ru вчера в 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное