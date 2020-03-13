Финансы

REGNUMREGNUMБанк России предвидит ускорение инфляции

Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf
).
РБК07:36

Подробнее о событии

Банк России дал сигнал о намерениях в отношении ключевой ставки

Российская газета06:24

ЦБ: ослабление рубля — существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор

Коммерсантъ06:58

Банк России предвидит ускорение инфляции

REGNUM06:31

ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

Ведомости06:25

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

РБК07:36

ЦБ прогнозирует ускорение инфляции

ТАСС05:49

ЦБ РФ может скорректировать среднесрочный макроэкономический прогноз

ПРАЙМ06:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:34, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Росбалт 10:51
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru вчера в 06:36
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Экономика

Forbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд

Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
Инфорос 04:39
Общество

Раздел о коронавирусе появился на сайте Минздрава

На сайте Министерства здравоохранения РФ появился специальный раздел, касающийся вопросов, связанных с коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:19
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Экономика

Белоусов: экономике России не грозит рецессия

Первый вице-премьер Виталий Белоусов заявил в пятницу, что российской экономике в этом году не грозит рецессия — при условии отсутствия новых шоков.
НТВ 11:14
Футбол

Президент «Атлетико»: «Я бы заключил с Симеоне пожизненный контракт»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо похвалил главного тренера команды Диего Симеоне.
Sport24.ru 10:18
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
ТАСС 11:00
Армия и оружие

Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье

Российская газета 07:50
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
ТАСС вчера в 03:20
Армия и оружие

Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы

Специалисты Балтийского флота начали готовить к военному параду 9 мая в Калининграде танк Т-34, который участвовал в штурме города-крепости Кёнигсберг в 1945 году, сообщил журналистам представитель Балтфлота, капитан первого ранга Роман Мартов.
РИА Новости 08:36
Политика

Казахстан закрыл для граждан выезд в Россию и Киргизию

Казахстан временно ограничил пересечение границы с Россией и Киргизией по внутренним документам. Причиной стала коронавирусная инфекция.
BFM.ru 11:20
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
REGNUM 06:20
Футбол

Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020

Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.
Интерфакс-Спорт 09:46
Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
РИА Новости 09:01
Политика

Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война

Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
Би-порт 04:40
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Здоровье

На Украине зафиксирован первый летальный случай от коронавируса

В Житомирской области Украины зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса. Скончалась 71-летняя женщина, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 10:33
Фигурное катание

Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

Gazeta.SPb вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае

Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
КМВ Новости 11 марта в 14:43
Политика

Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами

О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Российская газета 03:18
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой 02:34
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Армия и оружие

Эрдоган не собирается соблюдать договоренность по Идлибу

Остается лишь сожалеть о сорванном договоренностью о прекращении огня наступлении сирийской армии, когда банды находились уже на грани полного разгрома и отступали к турецкой границе.
Мир новостей 09:37
Хоккей

Билялетдинов не исключил возобновления тренерской карьеры

Знаменитый хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов, последний год проведший без работы после ухода с поста наставника казанского "Ак Барса", рассказал о том, как чувствует себя без постоянной тренерской практики.
ProstoProSport 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное