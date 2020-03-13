Финансы

REGNUMREGNUMБанк России предвидит ускорение инфляции

Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
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