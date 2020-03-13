Финансы
REGNUMБанк России предвидит ускорение инфляции
Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
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Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
По результатам торгов на Московской бирже сегодня утром курс доллара снизился до 73 рублей, а евро — до 82-х.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Футбол
УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
Общество
Вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт
Премьер-министр добавил, что правительство однозначно не поддерживает идею строительства комбината на Рыбинском водохранилище, и на этом проблемный вопрос можно считать закрытым.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Экономика
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Молекулярные биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).
Политика
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса
Песков подчеркнул, что Путин не был в контакте с депутатом от ЛДПР в Госдуме Сергеем Катасоновым, отправленным принудительно на карантин.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Шоу-бизнес
Певице Пелагее присвоено звание заслуженной артистки России
Гаджеты
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Изначально новые флагманы Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra должны были поступить в продажу в пятницу, 13 марта.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Энергетика
Мировые цены на нефть уверенно растут
RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Политика
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Игры
Игра Blade Runner 1997 года выйдет в обновлённой версии
Происшествия
В Москве погиб человек из-за падения дерева во время сильного ветра
Сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве. Порывы могут достигать 25-ти метров в секунду.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.
Футбол
Арбитр удалил восемь игроков в матче Кубка Либертадорес из-за драки
Матч второго тура группового этапа Кубка Либертадорес между бразильскими клубами "Гремио" и "Интернасьонал" завершился массовой дракой.
Здоровье
В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России
"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Общество
Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Александра Никифорова о романе со звездой сериала «Султан моего сердца» и сериале «Невеста комдива»
Полюбившаяся зрителям актриса рассказала о своей жизни и съемках сериала с участием Аверина и Усатовой, который стартовал 9 марта на телеканале «Россия 1». Александра Никифорова запомнилась зрителям по сериалу «Султан моего сердца».
Общество
В Петербурге ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 13 марта в Петербурге и Ленобласти вводится режим повышенной готовности к ликвидации ЧС в связи с коронавирусом.
Общество
Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса
В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса.