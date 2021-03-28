IPhone 6 и iPhone 5s получили обновление системы iOS

Накануне Apple представила обновление iOS 14.4.2 для современных устройств и iOS 12.5.2 для iPhone 6, iPhone 5s, iPad mini 3, iPad Air первого поколения и iPod touch 6. Об обновлении ничего конкретного не известно, кроме того, что оно призвано исправить уязвимости в системе безопасности и улучшить стабильность.