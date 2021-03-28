Банк России приготовился отменить часть коронавирусных послаблений
Часть послаблений Банка России, введенных из-за пандемии коронавируса, завершится 31 марта. Об этом напоминают РИА Новости. С 1 апреля в частности, перестанет действовать рекомендация регулятора банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов.В источнике
С чего всё началось
Центробанк свернет часть «ковидных» послаблений
C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. Регуляторные послаблений для банков действовали с 20 марта прошлого года.
РИА Новости00:30