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Lenta.ru

Банк России приготовился отменить часть коронавирусных послаблений

Часть послаблений Банка России, введенных из-за пандемии коронавируса, завершится 31 марта. Об этом напоминают РИА Новости. С 1 апреля в частности, перестанет действовать рекомендация регулятора банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов.В источнике
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С чего всё началось

Центробанк свернет часть «ковидных» послаблений

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. Регуляторные послаблений для банков действовали с 20 марта прошлого года.
РИА Новости00:30

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Банк России приготовился отменить часть коронавирусных послаблений

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IPhone 6 и iPhone 5s получили обновление системы iOS

Накануне Apple представила обновление iOS 14.4.2 для современных устройств и iOS 12.5.2 для iPhone 6, iPhone 5s, iPad mini 3, iPad Air первого поколения и iPod touch 6. Об обновлении ничего конкретного не известно, кроме того, что оно призвано исправить уязвимости в системе безопасности и улучшить стабильность.
Shraibikus Newsвчера в 00:49