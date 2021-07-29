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Банк России примет на себя ответственность за блокировку счетов

Центробанк России подготовил новую версию законопроекта о платформе «Знай своего клиента».
Телеканал 360°
С банков снимут ответственность за блокировку счетов.
Право.ру
Как пишут «Известия», новая версия документа фактически наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юридических лиц и ИП со стороны Центробанка.
ТК Звезда
То есть решение об отнесении клиента к высокорисковой зоне будет принимать регулятор, а нести ответственность придется кредитной организации, сообщал ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
Финмаркет

С чего всё началось

С банков снимут ответственность за блокировку счетов

Ранее «Известия» писали, что одна из основных претензий банковского сообщества к платформе ЗСК заключается в распределении ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии.
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