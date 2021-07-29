То есть решение об отнесении клиента к высокорисковой зоне будет принимать регулятор, а нести ответственность придется кредитной организации, сообщал ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
Ранее «Известия» писали, что одна из основных претензий банковского сообщества к платформе ЗСК заключается в распределении ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии.
Ранее местные СМИ и паблики в социальных сетях сообщили, что три несовершеннолетние школьницы, одной из которых 14 лет, а двум другим - по 13, в Сатке в сквере Славы на улице Ленина пожарили сосиски на Вечном огне.