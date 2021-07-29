В Челябинской области поставят на учет школьниц, жаривших сосиски на Вечном огне

Ранее местные СМИ и паблики в социальных сетях сообщили, что три несовершеннолетние школьницы, одной из которых 14 лет, а двум другим - по 13, в Сатке в сквере Славы на улице Ленина пожарили сосиски на Вечном огне.