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Банк России принял меры для поддержки финансового сектора и кредитования экономики

ЦБ предоставит послабления банкам в рамках программы поддержки финансового сектора, говорится в сообщении регулятора
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РИА Новости
Также Банк России даст послабления банкам, финансирующим согласованные правительственной комиссией сделки по выкупу резидентами акций иностранных компаний, покидающих рынок РФ.
ТАСС
Коэффициент риска 150% также не будет применяться по требованиям к Белоруссии и Национальному банку республики на фоне снижения рейтинга долгосрочной кредитоспособности (в рамках стандартного и финализированного подходов).
Интерфакс
Помимо всего прочего, ЦБ обращает внимание кредитных организаций, что в текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала.
Finam.Ru

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