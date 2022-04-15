Коэффициент риска 150% также не будет применяться по требованиям к Белоруссии и Национальному банку республики на фоне снижения рейтинга долгосрочной кредитоспособности (в рамках стандартного и финализированного подходов).
«Минпромторгом России организована работа по мониторингу и содействию в решении проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при транспортировке продукции в условиях введенных ограничений, которые в той или иной мере затронули все отрасли российской промышленности», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.
Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и других социальных выплат, передает ТАСС.