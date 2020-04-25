Финансы
ИнтерфаксКлючевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Совет директоров Банка России с 27 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Комментарии
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Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы вчера в 14:31
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Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
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РБК вчера в 08:52
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Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
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Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima
Sony объявила, что The Last of Us: Part II выйдет 19 июня, из-за чего пришлось отложить и Ghost of Tsushima — до 17 июля.
Игромания.ру вчера в 12:22
Общество
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Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
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Культура
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Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Здоровье
Минздрав разрешил клинические исследования препарата для лечения COVID-19
"Минздрав России выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата фавипиравир у пациентов, госпитализированных с COVID-19",- говорится в сообщении.
РИА Новости 04:15
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.
Известия 26 апреля в 10:47
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
В России за две недели выросли продажи товаров для пикника
Продажи товаров для пикника за последние выходные, 24–26 апреля, выросли в 1,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса «Беру».
Коммерсантъ 02:59
Общество
Спецрейс с уральскими туристами приземлился в Сургуте
Сургут, Югра, 28 апреля 2020, 07:59 — REGNUM Спецрейс авиакомпании «ЮТэйр» с уральскими туристами на борту прибыл в аэропорт Сургута (ХМСО) из Таиланда.
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Агрессия со стороны боевиков связана с тем, что военные Турции накануне разогнали протестующих, которые перекрыли шоссе М4 и заградили путь российским и турецким военнослужащим, осуществлявшим патрулирование.
ГЛАС.RU вчера в 07:40
Общество
6411 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах выявили в России за сутки.
Известия 03:50
Происшествия
В Татарстане умер первый пациент с COVID-19
Первый случай смерти пациента с коронавирусом подтверждён в Татарстане, заболевание у мужчины 1950 года рождения протекало в тяжелой форме, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
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Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
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Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
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Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
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Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В Брянской области умерли еще два пациента с коронавирусом
Число жителей Брянской области, умерших с диагнозом COVID-19, достигло шести, во вторник стало известно о смерти ещё двух мужчин, сообщает правительство региона.
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В WhatsApp появились групповые звонки до 8 человек
Вся прошлая неделя была занята тем, что проходило тестирование функции аудио и видео конференций в составе восьми человек.
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Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
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Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
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Саратовский облсуд: пропусков для похода в парикмахерскую не требуется
Получать специальный пропуск для похода к ближайшей парикмахерской не требуется.
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Началась поставка оборудования для медцентра Минобороны на Камчатке
Камчатка-Информ вчера в 20:20
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Православные оренбуржцы взаперти отмечают Радоницу
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