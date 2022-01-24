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Банк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке

Центральный банк на фоне падения рубля приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, говорится
 в сообщении регулятора.
Ведомости
Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, – говорится в сообщении.
SIA.ru
На вечерних торгах курс доллара достиг 78,98 рубля, курс евро — 89,21 рубля.
Lenta.ru
Курс доллара в понедельник подскакивал более чем на 2 рубля — до 79,44 рубля — максимума с осени позапрошлого года, а евро — на 2 рубля — до 89,82 рубля — максимума с прошлого лета.
ПРАЙМ

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