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Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Центробанк решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится
 в сообщении на сайте регулятора.
Forbes
Доллар 24 января подорожал на 1,9575 рубля по сравнению с уровнем закрытия торгов в минувшую пятницу, оказавшись на уровне 79,38 рубля, а евро — 89,74 рубля.
Экономика сегодня
В релизе, опубликованном на официальном сайте Центробанка, подчеркивается, что ЦБ отслеживает ситуацию и имеет достаточное количество инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности.
Профиль
Курс доллара в понедельник подскакивал более чем на 2 рубля — до 79,44 рубля — максимума с осени позапрошлого года, а евро — на 2 рубля — до 89,82 рубля — максимума с прошлого лета.
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