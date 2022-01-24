ИнтерфаксБанк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правилаЦентробанк решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в сообщении на сайте регулятора.ForbesДоллар 24 января подорожал на 1,9575 рубля по сравнению с уровнем закрытия торгов в минувшую пятницу, оказавшись на уровне 79,38 рубля, а евро — 89,74 рубля.Экономика сегодняВ релизе, опубликованном на официальном сайте Центробанка, подчеркивается, что ЦБ отслеживает ситуацию и имеет достаточное количество инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности.ПрофильКурс доллара в понедельник подскакивал более чем на 2 рубля — до 79,44 рубля — максимума с осени позапрошлого года, а евро — на 2 рубля — до 89,82 рубля — максимума с прошлого лета.ПРАЙМЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВДождьМосква 24Smotrim.ruПолитическая ЭкспертизаЦентральная Служба НовостейАлтапрессРосбалтМИР 24РИА Сахалин-КурилыРусская ПланетаГазета.RuThe Moscow PostRB.RUЦарьградКомсомольская правдаКурьер. Среда. БердскRT на русскомБлокнот.руFreeNews-VolgaАБНREGNUMРБКГлавный региональныйПодробнее о событииЭкономист Масленников прокомментировал действия ЦБ в рамках бюджетного правилаRT на русскомвчера в 13:49ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынкеТАССвчера в 08:29ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке, чтобы снизить волатильностьРИА Новостивчера в 08:10Рубль отыграл часть потерь на новостях от ЦБ РФИнтерфаксвчера в 08:30ЦБ приостановил закупку валюты на рынке в рамках бюджетного правилаРБКвчера в 08:49ЦБ объявил о приостановке покупки валютыExpert.ruвчера в 08:28Банк России приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правилаФинмаркетвчера в 08:22Показать ещёОценить1,9KПоделиться