Финансы
Newvz.ruБанк России приступил к продаже валюты
В Центробанке заявили о начале упреждающей продажи зарубежной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По информации Банка России, такое решение было принято с учётом нынешнего положения дел на рынке нефти.
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ЦБ с 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Finam.Ru10 марта в 02:07
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