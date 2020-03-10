В Центробанке заявили о начале упреждающей продажи зарубежной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По информации Банка России, такое решение было принято с учётом нынешнего положения дел на рынке нефти.

Хоккей «Колорадо» обыграл «Рейнджерс», Наместников забил гол Всего в текущем сезоне Наместников забил уже 17 голов. В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Павел Бучневич.

Авто Hyundai анонсировал новую Elantra Южнокорейская марка Hyundai опубликовала первый тизерный видеоролик о седане Elantra нового поколения.

Здоровье Из-за коронавируса на Украине ввели карантин Карантин предусматривает отказ от учебного процесса во всех образовательных учреждениях на три недели, от проведения публичных мероприятий численностью более 200 человек и другие меры.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Экономика Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.

Общество «Слабое» место у коронавируса обнаружили китайские учёные По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.

Футбол УЕФА может приостановить сезон в Лиге чемпионов из-за коронавируса УЕФА может приостановить все матчи Лиги чемпионов на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.

Финансы Сколько лет Россия сможет прожить в условиях низких цен на нефть? Последние пять лет Россия сокращала расходы бюджета и копила резервы, благодаря чему подготовилась к обвалу цен на нефть лучше, чем Саудовская Аравия (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущую цену на нефть (желтым) и цену, позволяющую России сбалансировать бюджет (серым)).

Гаджеты Власти ЕС законодательно решат проблему ремонта гаджетов Комиссия ЕС в своём заявлении отмечает, что, таким образом, закон ограничит использование «одноразовых устройств», решит проблему «преждевременного устаревания» гаджетов и запретит практику «уничтожения непроданных товаров длительного пользования».

Экономика Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.