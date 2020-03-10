Финансы

Newvz.ruNewvz.ruБанк России приступил к продаже валюты

В Центробанке заявили о начале упреждающей продажи зарубежной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По информации Банка России, такое решение было принято с учётом нынешнего положения дел на рынке нефти.
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