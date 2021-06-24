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Экономика

Банк России призвал готовиться к новому экономическому кризису в РФ

Банк России призвал власти и местное население готовиться к новому, неизбежному экономическому кризису в РФ. Прогноз озвучил зампред регулятора Алексей Заботкин.В источнике

С чего всё началось

Банк России заявил о неизбежности нового кризиса

Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала".
ТАСС23 июня в 07:33

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Банк России: новый кризис неизбежен

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Московский Комсомолецвчера в 09:23

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Lenta.ru23 июня в 09:52

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Царьградвчера в 10:54

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ТАСС23 июня в 07:33
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