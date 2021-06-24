Банк России призвал власти и местное население готовиться к новому, неизбежному экономическому кризису в РФ. Прогноз озвучил зампред регулятора Алексей Заботкин.

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С чего всё началось Банк России заявил о неизбежности нового кризиса Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала". ТАСС 23 июня в 07:33