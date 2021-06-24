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Экономика

Банк России призвал готовиться к новому экономическому кризису в РФ

Банк России призвал власти и местное население готовиться к новому, неизбежному экономическому кризису в РФ. Прогноз озвучил зампред регулятора Алексей Заботкин.В источнике

С чего всё началось

Банк России заявил о неизбежности нового кризиса

Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала".
ТАСС23 июня в 07:33

Подробнее о событии

Настроения и фантазии. О кризисе

Давыдов.Индексвчера в 09:33

Это мания – копить государственные деньги. Центробанк обескровит экономику

Царьградвчера в 10:54

Банк России: новый кризис неизбежен

Smotrim.ru23 июня в 08:01

Зампред Банка России Заботкин заявил о неизбежности нового кризиса

РИА Новости23 июня в 11:25

ЦБ призвал готовиться к новому кризису

Lenta.ru23 июня в 09:52

России предрекли новый экономический кризис: может начаться раньше, чем предполагалось

Московский Комсомолецвчера в 09:23

Банк России заявил о неизбежности нового кризиса

ТАСС23 июня в 07:33
Интересное

Зеленский допустил проведение референдума по вопросу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский допускает проведение всеукраинского референдума по вопросу Донбасса, в случае если урегулирования конфликта на востоке страны не удастся достигнуть в нормандском формате.
Известиявчера в 16:12

ВОЗ одобрила применение вакцины от COVID-19 для подростков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации населения против коронавируса, разрешив использовать вакцину Pfizer и BioNTech для детей от 12 лет из категории высокого риска.
Коммерсантъвчера в 02:25

AP: США оставят в Афганистане около 650 военных после вывода основной части войск

Как отмечается в материале, примерно 650 военных США, как ожидается, останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после вывода основной части американских войск, который должен быть по большей части завершен через две недели.
ТАСС17:41

В Москве разъяснили правила обязательной вакцинации. Главное

Обязательная вакцинация 60% работников сферы услуг С 16 июня, согласно постановлению главного санаторного врача по Москве Елены Андреевой, в Москве объявили обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников сферы услуг.
Известиявчера в 05:01

Сивков предложил выставить Британии счет за глушение рыбы при инциденте в Черном море

Российские военные проявили профессионализм во время вторжения британского эсминца, и теперь Лондон должен компенсировать ущерб, заявил доктор военных наук Константин Сивков.
ФАНвчера в 09:13