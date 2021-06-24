Банк России призвал готовиться к новому экономическому кризису в РФ
Банк России призвал власти и местное население готовиться к новому, неизбежному экономическому кризису в РФ. Прогноз озвучил зампред регулятора Алексей Заботкин.В источнике
С чего всё началось
Банк России заявил о неизбежности нового кризиса
Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала".
ТАСС23 июня в 07:33
России предрекли новый экономический кризис: может начаться раньше, чем предполагалось
Московский Комсомолецвчера в 09:23