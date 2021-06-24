AP: США оставят в Афганистане около 650 военных после вывода основной части войск

Как отмечается в материале, примерно 650 военных США, как ожидается, останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после вывода основной части американских войск, который должен быть по большей части завершен через две недели.