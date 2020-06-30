Финансы
REGNUMБанк России продал валюту на 10,3 млрд рублей
Москва, 2 июля 2020, 12:48 — REGNUM Центральный банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 июня на сумму 10,3 млрд рублей. Об этом говорится на сайте регулятора. Операции проводятся в рамках упреждающих мер по снижению волатильности.
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Банк России использовал иностранную валюту для снижения волатильности в экономике
Политика Сегодня30 июня в 08:51
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Происшествия
На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса
Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:48
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета вчера в 10:12
Общество
Число россиян с ожирением выросло на 15,8%
Московский Комсомолец 06:16
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
Хоккей
Крылов: уже сейчас видим 50 игроков, способных попасть в основу «Авангарда» к 2023 году
Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал процесс развития молодых хоккеистов в системе клуба.
Чемпионат 06:29
Общество
СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:03
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа
Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:27
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бульгульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Политика
Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО
Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
REGNUM вчера в 22:06
Религия
Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия
Суд Екатеринбургской епархии принял в пятницу решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией".
ТАСС 06:11
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com 01 июля в 07:46
Футбол
Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Фиорентине»
24-летний футболист может продолжить карьеру в "Фиорентине".
Вести.Ru 06:13
Происшествия
Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Экономика
В России усилят контроль за наличными средствами компаний
В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Городовой 01 июля в 13:23
Политика
Песков рассказал о будущем глав регионов с низкой явкой на голосовании
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ждет глав тех регионов, которые показали низкую явку на голосовании и невысокий процент одобрения поправок в Конституции.
Московский Комсомолец 05:51
Шоу-бизнес
Водонаева купила дорогую элитную квартиру в Геленджике
Алёна Водонаева похвалилась покупкой дорогущей элитной квартиры в Геленджике.
News.ru вчера в 18:22
Политика
Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение
Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.
Евразия Daily 02:25
Политика
Жителей Крыма не выпустят из страны по украинскому паспорту
Напомним, что ранее МИД Украины заявил, что крымчане продолжают оставаться гражданами Украины, независимо от наличия российских паспортов.
RuNews24.ru 02:43
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
Общество
Ижевск отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
В Ижевске 3 июля пройдет праздник в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести».
Udm-Info 02:57
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
РИА Новости 04:53