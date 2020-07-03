Финансы

REGNUMREGNUMБанк России продал валюту на 10,3 млрд рублей

Москва, 2 июля 2020, 12:48 — REGNUM Центральный банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 июня на сумму 10,3 млрд рублей. Об этом говорится на сайте регулятора. Операции проводятся в рамках упреждающих мер по снижению волатильности.
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ЦБ РФ с 10 марта продал валюту на 915,9 млрд рублей

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Банк России продал валюту на 10,3 млрд рублей

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Банк России продал валюты на внутреннем рынке на 10 миллиардов рублей

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Банк России 29 июня продал валюту на 10,3 млрд руб

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ЦБ 26 июня продал на рынке валюту на 10,2 млрд рублей

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Происшествия

На Урале проверят семью, где ребенок разнимал дерущихся родителей

Российская газета 05:18
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство.
РИА Новости 05:37
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Авто

Nissan представит бюджетный кроссовер Magnite 16 июля

По слухам, автомобиль начнут продавать на рынке Индии. Компания Nissan опубликовала первые фотографии нового кроссовера Nissan Magnite.
Деловое.ТВ вчера в 11:26
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Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20.
РБК 06:23
Общество

Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Футбол

Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА

Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали.
Чемпионат 03:49
Политика

В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Президент России Владимир Путин не прекращая ведет работу по укреплению государства, это является одним из приоритетов его работы.
ТВ Центр 06:28
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Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
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Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
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Религия

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

ТАСС 05:22
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Общество

Штормовое предупреждение объявили на 4 и 5 июля в Воронежской области

По сведениям спасателей, в Воронежской области в субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, ожидается серьезная жара.
Обозреватель Врн вчера в 04:56
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Футбол

Матч, который войдёт в историю! В Ростове переиграли 19 минут из-за споров по пенальти

Матч «Ростов» — «Краснодар» получился не слишком ярким с точки зрения качества футбола и опасных моментов, но вошёл в историю.
Чемпионат 01 июля в 16:44
Общество

Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма

Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:26
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Политика

Депутаты Германии объединились против США из-за «Северного потока-2»

Немецкие депутаты Тимон Греммельс и Маркус Тёнс заявили, что США могут ужесточить санкции против российского газопровода.
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Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
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Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
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Общество

Губернатор продлил режим повышенной готовности в Краснодарском крае

В Краснодарском крае до 21 июля продлен режим повышенной готовности, соответствующее постановление 2 июля подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Новая Кубань 03:34
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Наука

Выведена новая формула для сравнения возраста человека и собаки

Американские биологи предложили более точную формулу для перевода возраста собаки в «человеческий».
Волгоградская правда вчера в 23:28
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Гаджеты

В Сети появились характеристики смартфона Motorola Razr 5G

Популярный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, опубликовал информацию о технических характеристиках смартфона Motorola razr 5G, который будет оснащен поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
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Общество

В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса

Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 03:34
Происшествия

Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера

Lenta.ru 03:55
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
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Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

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