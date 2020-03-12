Финансы

Ньюс-НННьюс-ННБанк России продал валюту на 3,6 миллиарда рублей

Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Банк России продает валюту для укрепления рубля

Вести.Ru05:29

ЦБ раскрыл размер валютных интервенций 11 марта

РБК04:42

ЦБ продал валюту на 3,6 млрд рублей в рамках «упреждающих мер»

Известиявчера в 04:04

Центробанк продал на рынке валюту на 3,6 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 06:57

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 04:15

ЦБ в рамках «упреждающих мер» продал валюту на 3,6 млрд рублей

ТАСС03:16

Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

REGNUMвчера в 03:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:14, Ашберн

Комментарии

Экономика

Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года

500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Вести.Ru 06:04
Политика

Опубликовано видео захвата главкома ВМС Украины российским спецназом

Журналист Александр Сладков показал видео захвата командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергея Гайдука в Крыму в марте 2014 года.
Lenta.ru 08:50
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Авто

Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
МонаВиста вчера в 07:17
Общество

ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу

Новый режим работы продлится с 16 марта до 12 апреля, сотрудники штаб-квартиры смогут работать из дома, если их физическое присутствие на рабочем месте не является необходимым.
Газета.Ru 18:16
Общество

Супруга премьера Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом

Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.
Эхо Москвы вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Милану Тюльпанову могут лишить родительских прав за съемки в шоу «Холостяк»

В новой серии шоу «Холостяк» на ТНТ Милана Тюльпанова призналась в том, что ее могут лишить родительских прав.
OAnews 16:50
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Политика

Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:12
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 15:33
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Футбол

Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины

В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
Bookmaker-ratings.ru 07:45
Экономика

Le Figaro назвала две цели Кремля в нефтяной войне

Россия намерена ослабить нефтяной войной США и Саудовскую Аравию, заявил директор по исследованиям французской Высшей школы социальных наук Жак Сапир 12 марта в своей статье для Le Figaro.
Красная весна 16:06
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Постановление подписал губернатор, которое действует с 13-го числа марта.
SMINEWS в Подольске 05:08
Общество

Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом

Как сообщалось, в Калининградской области на российско-польской границе образовались очереди из автомобилей, выезжающих с территории России.
Интерфакс 15:12
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском 13:12
Происшествия

Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена

Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.
РИА Новости 10:56
Здоровье

NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек

Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от коронавируса нового типа, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов.
РИА Новости 17:24
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

RT на русском 16:19
Игры

Закрытое бета-тестирование Wasteland 3 начнётся 17 марта

Испытания начнутся 17 марта в 19:00 по московскому времени.
3DNews 07:36
Общество

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 18:46
Общество

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Гражданка Украины заболела коронавирусом, находясь на территории Италии.
REGNUM 17:08
Шоу-бизнес

Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина

Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Рамблер 14:08
Экономика

Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году

К концу текущего года 62 региона России могут остаться без запасов ликвидности.
Мой Брянск вчера в 23:54
Политика

Open Democracy (Великобритания): «Левая демократия — антитеза господствующему в России порядку» (Open Democracy)

России нужна современная, демократическая левая сила — все чаще слышим мы от политологов и журналистов, еще недавно считавших лозунги о защите трудящихся и правах угнетенных атавизмом прошлого века.
ИноСМИ 17:42
Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

ТАСС Наука 05:32
Музыка

Юный певец из Севастополя поразил жюри на шоу «Голос. Дети»

Независимое телевидение Севастополя вчера в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное