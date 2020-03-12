Финансы

Ньюс-НННьюс-ННБанк России продал валюту на 3,6 миллиарда рублей

Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.
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