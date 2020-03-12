Финансы
Ньюс-ННБанк России продал валюту на 3,6 миллиарда рублей
Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
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Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
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Что касается второго проекта, то им может стать Silent Hills за авторством Kojima Productions: для возрождения игры Sony якобы пытается наладить отношения между Konami и Хидео Кодзимой (Hideo Kojima).
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На фондовых биржах США Индексы упали в среднем на 7%, после чего торги на американских биржах остановили на несколько минут.
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Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
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Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
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Врач назвал основные угрозы коронавируса для России
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