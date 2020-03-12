Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.

Политика Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Политика Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.

Энергетика Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25 "Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.

Происшествия В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.

Политика За поправки в Конституцию намерены проголосовать 64% россиян В поддержку предложенных изменений в Конституцию России планируют проголосовать 64% жителей России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного 11 марта.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Политика Путин назвал бизнесменов жуликами Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.