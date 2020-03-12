Финансы
Ньюс-ННБанк России продал валюту на 3,6 миллиарда рублей
Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.
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Наука
Трудоголики оказались лучшей ролевой моделью для ученых, чем гении
Для начинающих ученых важно иметь хороший пример для подражания, ролевую модель, на которую они могут ориентироваться.
Футбол
«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Футбол
«Айнтрахт» — «Базель»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы
Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Базель» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Футбол
Чемпионат Испании приостановлен на две недели из-за коронавируса
Чемпионат Испании по футболу приостановлен на две недели из-за распространения коронавируса, сообщает Marca.
Энергетика
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга
В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
Футбол
ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ
Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Культура
Документальный фильм Питера Джексона про Beatles выйдет в сентябре
Шоу-бизнес
Постройневшая Елена Степаненко вышла на сцену в джинсах и косухе
Примерила Елена Степаненко и дерзкий лук. В одном из номеров артистка предстала в рваных джинсах, кедах, черной кожаной куртке и кепке.
Экономика
СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне
Автор указывает, что Москве, даже по самым пессимистичным оценкам, нужна цена в 38 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, а Эр-Рияду необходим ценник вдвое выше.
Политика
За поправки в Конституцию намерены проголосовать 64% россиян
В поддержку предложенных изменений в Конституцию России планируют проголосовать 64% жителей России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного 11 марта.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Общество
Жители Тутаева просят лишить Терешкову статуса почётного гражданина
Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
Здоровье
Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом
По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.
Гаджеты
Аналитика: Apple может выпустить MacBook на ARM до конца года и полностью обновит дизайн ноутбуков в середине 2021-го
В аналитической заметке господин Куо сказал, что Apple планирует выпустить модели MacBook со своими собственными процессорами на базе 5-нм чипов ARM уже в четвёртом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года.