Финансы

Ньюс-НННьюс-ННБанк России продал валюту на 3,6 миллиарда рублей

Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.
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Банк России продает валюту для укрепления рубля

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ЦБ в рамках «упреждающих мер» продал валюту на 3,6 млрд рублей

ТАССвчера в 03:16

ЦБ запросил у банков оперативные данные стресс-тестов

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РИА Новости12 марта в 06:57

ЦБ раскрыл размер валютных интервенций 11 марта

РБКвчера в 04:42

Банк России начал упреждающие продажи иностранной валюты

Общественное телевидение России10 марта в 21:20
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В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины.
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В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19

Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
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Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Бывший сотрудник ФСБ задержан в Петербурге

Целью аварии был некий сотрудник Управления собственной безопасности ФСБ, который ездил на машине с подложными номерами, что и планировалось выявить с помощью организованного ДТП.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент страны Лех Качиньский.
РИА Новости вчера в 15:57
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Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию

Государственная дума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 марта в 15:00
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Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

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Назван главный приз в тюремном турнире по футболу с Роналдиньо

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Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

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В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

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Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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