Финансы

Ньюс-НННьюс-ННБанк России продал валюту на 3,6 миллиарда рублей

Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.
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Группа Little Big за пять дней сняла клип на песню Uno, с которой будет выступать на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
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Школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин

Власти Москвы рекомендовали школам при посольствах, где учатся дети сотрудников дипмиссий стран с неблагополучной ситуацией в связи с распространением коронавируса, уйти на карантин с 16 марта.
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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
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Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке

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Во Франции выявили первый случай коронавируса у футболиста

Чжун стал первым заболевшим игроком, который выступает в профессиональных лигах Франции.
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Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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