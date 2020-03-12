Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Общество В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.

Общество Школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин Власти Москвы рекомендовали школам при посольствах, где учатся дети сотрудников дипмиссий стран с неблагополучной ситуацией в связи с распространением коронавируса, уйти на карантин с 16 марта.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Общество Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.

Политика Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

Армия и оружие Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 10:16 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями по факту разлива мазута при разгерметизации ёмкости на топливном складе в городе Находке в Приморском крае.

Происшествия Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Политика Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.

Политика Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.