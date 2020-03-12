Финансы
Ньюс-ННБанк России продал валюту на 3,6 миллиарда рублей
Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.
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Комментарии
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Музыка
Группа Little Big сняла клип на песню для «Евровидения» за пять дней
Группа Little Big за пять дней сняла клип на песню Uno, с которой будет выступать на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Общество
РЖД разрешили вернуть деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) разрешила пассажирам вернуть деньги за невозвратные билеты на фоне отмены массовых мероприятий, сообщили в компании.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Армия и оружие
За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Общество
Школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин
Власти Москвы рекомендовали школам при посольствах, где учатся дети сотрудников дипмиссий стран с неблагополучной ситуацией в связи с распространением коронавируса, уйти на карантин с 16 марта.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Кино
Премьеру фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Политика
В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений
Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Общество
Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса
Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Авто
Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке
Футбол
Во Франции выявили первый случай коронавируса у футболиста
Чжун стал первым заболевшим игроком, который выступает в профессиональных лигах Франции.
Путешествия
Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе
По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке
Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 10:16 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями по факту разлива мазута при разгерметизации ёмкости на топливном складе в городе Находке в Приморском крае.
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Общество
Свободное посещение школ ввели в Московской области из‑за коронавируса
На территории Подмосковья для предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции введено свободное посещение школ, также не стоит посещать развлекательные центры и музеи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Единоборства