Финансы

REGNUMREGNUMБанк России продал валюту на 7,7 млрд рублей

Москва, 20 марта 2020, 10:48 — REGNUM Центробанк России продал на внутреннем рынке с расчетами на 19 марта 2020 года валюту на 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора. Объёмы продажи валюты за сутки выросли на 1,2 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Банк России из-за высоких курсов продал валюту на 7,7 миллиардов рублей

Комсомольская правда03:54

Центробанк продал валюту на 7,7 млрд рублей, чтобы поддержать рубль

Фонтанка.Ру04:29

ЦБ раскрыл объемы продажи валюты во время обвала рубля 18 марта

РБК04:22

Банк России удвоил продажу валюты для поддержки рубля

Вести.Ru05:42

ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей

Интерфакс03:52

Банк России продал валюту на 7,7 млрд рублей

REGNUM03:48

Силуанов: продажи валюты ЦБ соответствуют объему недополученной валютной выручки

ТАСС04:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:40, Ашберн

Комментарии

Политика

На Украине заявили о риске гибели страны

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 22:15
Общество

В работе YouTube произошел сбой

Глобальный технический сбой произошел в работе видеохостинга YouTube, следует из данных на сайте Downdetector.ru.
РИАМО 05:56
Происшествия

В Индии казнены участники группового изнасилования студентки

В пятницу, 20 марта, в Индии были казнены 31-летний Акшай Тхакур, 25-летний Паван Гупта, 26-летний Винай Шарма и 32-летний Мукеш Сингх, подвергшие студентку групповому изнасилованию в 2012 году.
Газета.Ru 01:21
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.
РИА Новости 06:07
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля

Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развитие событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
Ведомости 06:30
Политика

Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
РИА Новости 06:18
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Общество

В Москве убирают памятник маршалу Жукову

В Москве демонтируют памятник маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем. Об этом сообщает Telegram-канал "Архитектурные излишества".
Газета.Ru 04:38
Музыка

Потап спел о том, что будет после «Карантина»

Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название "Карантин".
ИА InterMedia 06:01
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин

Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Вечерняя Москва 05:54
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и других СМИ, а также соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе - ведомство.
ТАСС 05:46
Наука

В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие

Шойгу рассказал, что в российской армии нет заболевших коронавирусом

В армии России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом, передает Федеральное агентство новостей со слов министра обороны Сергея Шойгу.
ФАН 05:30
Общество

Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.
RT на русском 05:56
Кино

«Гарри Поттер» придет на помощь китайским кинотеатрам

В рамках мер по восстановлению китайского кинопроката после коронавируса студия Warner Bros. выпустит в прокат обновленную версию фильма «Гарри Поттер и философский камень» в формате 4K 3D.
Popcornnews.ru 06:00
Общество

Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости 18 марта в 13:11
Футбол

Денис Глушаков: «Гол „Динамо“ оказался 55-м в моей карьере, как-то упустил этот факт»

Спорт-Экспресс 05:02
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:23
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
Деловое.ТВ 05:25
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Здоровье

Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции

Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Интерфакс 06:29
Игры

Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть

Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
OAnews вчера в 13:45
Энергетика

Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть

Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Газета.Ru вчера в 14:50
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru вчера в 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное