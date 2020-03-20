Финансы
REGNUMБанк России продал валюту на 7,7 млрд рублей
Москва, 20 марта 2020, 10:48 — REGNUM Центробанк России продал на внутреннем рынке с расчетами на 19 марта 2020 года валюту на 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора. Объёмы продажи валюты за сутки выросли на 1,2 млрд рублей.
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В России начали испытания вакцины против коронавируса
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Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
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Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.