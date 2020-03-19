Финансы
REGNUMБанк России продал валюту на 7,7 млрд рублей
Москва, 20 марта 2020, 10:48 — REGNUM Центробанк России продал на внутреннем рынке с расчетами на 19 марта 2020 года валюту на 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора. Объёмы продажи валюты за сутки выросли на 1,2 млрд рублей.
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с чего всё началось
ЦБ будет продавать валюту, полученную от продажи госпакета Сбербанка, только при цене нефти ниже $25 за баррель российской нефти марки Urals, отмечается в сообщении ЦБ.Вести.Ruвчера в 02:42
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Министр здравоохранения Тульской области прошел анализ на коронавирус
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Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
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Экономика
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По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
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Главу полиции назначили в Приморье
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WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
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ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
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