Финансы
ИнтерфаксЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей
В первые дни регулятор продавал валюту примерно на 3,6 млрд рублей в день. 19 марта ЦБ сообщил, что подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка: валюта будет продаваться при цене Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен.
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с чего всё началось
ЦБ будет продавать валюту, полученную от продажи госпакета Сбербанка, только при цене нефти ниже $25 за баррель российской нефти марки Urals, отмечается в сообщении ЦБ.Вести.Ruвчера в 02:42
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