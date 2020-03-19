с чего всё началось

В первые дни регулятор продавал валюту примерно на 3,6 млрд рублей в день. 19 марта ЦБ сообщил, что подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка: валюта будет продаваться при цене Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Происшествия Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Экономика Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.

Авто АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray На всех автомобилях Lada Xray будет выполнена проверка трассировки жгута и, при необходимости, его закрепление.

Политика ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Авто BMW 7 серии станет электрокаром На электричество переведут самый мощный седан BMW 7 серии. Топовый вариант модели появится на рынке с индексом i7.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Общество ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.

Общество Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Здоровье Общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты, среди которых есть Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар, обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса.

Общество В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Происшествия В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.