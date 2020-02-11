Экономика

ИзвестияИзвестияБанк России продаст Сбербанк по рыночной цене

Сделку планируется совершить за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
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