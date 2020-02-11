с чего всё началось

Сделку планируется совершить за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.

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Политика Зеленский сменил главу своего офиса Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз История повторилась и в этот раз – всего пару недель назад стало известно, что Энрике и Анна ждут третьего ребенка, а теперь брат певца объявил на чилийской радиостанции ADN, что малыш уже появился на свет.

Политика В МИД заявили об угрозе срыва саммита «нормандской четвёрки» Андрей Руденко поделился мнением, что поведение украинцев в контактной группе, а также заявления ряда украинских политиков ставят под сомнение вероятность своевременного исполнения всех договорённостей, а значит целесообразности проведения новой встречи.

Здоровье Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.

Энергетика Болгария попросила у России скидку на газ Болгария с начала 2020 года получает газ из «Турецкого потока» — газопровода, который протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.

Технологии Транспортное приложение «Волга» дорабатывается с учетом пожеланий пользователей Мобильное приложение «Волга», которым можно воспользоваться при оплате проезда на новых автобусах с символикой «Транспорт Верхневолжья», дорабатывается с учетом пожеланий пользователей.

Футбол Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.