с чего всё началось

Центральный банк России продлил ряд регуляторных послаблений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Политика Лукашенко похвалил россиян за парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня.

Политика Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране "Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 7

Общество Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». 344

Авто Названа дата выхода нового Lada Niva Новая генерация Niva будет представлена практически одновременно с новой Lada 4x4, выход которой тоже запланирован на 2023 год. 2

Экономика Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии. 10

Политика Минск запросил у Швейцарии информацию о «тайном счете» сына Лукашенко Белоруссия по дипломатическим каналам запросила у Швейцарии информацию о якобы многомиллионном счете Виктора Лукашенко в банке Credit Suisse, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.

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Политика В Херсоне мэр поздравил горожан с сотрудничеством с Гитлером Акт провозглашения Украинского государства от 30 июня 1941 года, в котором националисты присягали Адольфу Гитлеру, разместили в Херсоне на плакате с поздравлением горожан с днем независимости Украины с подписью мэра Владимира Николаенко, 26 июня сообщает «Страна.UA». 4

Спорт Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.

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Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,6K

Политика Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. 100

Происшествия В Туле задержали брачного афериста из Африки Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 2