Экономика
RT на русскомБанк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер
Центральный банк России продлил ряд регуляторных послаблений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.
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Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Происшествия
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
Политика
Лукашенко похвалил россиян за парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня.
RT на русском 09:22
Политика
Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму
МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
Политика
Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране
"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Авто
Названа дата выхода нового Lada Niva
Новая генерация Niva будет представлена практически одновременно с новой Lada 4x4, выход которой тоже запланирован на 2023 год.
SpeedMe 07:08
Экономика
Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма
Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии.
Вести.Ru 09:56
Политика
Минск запросил у Швейцарии информацию о «тайном счете» сына Лукашенко
Белоруссия по дипломатическим каналам запросила у Швейцарии информацию о якобы многомиллионном счете Виктора Лукашенко в банке Credit Suisse, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
РИА Новости 08:47
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 10:44
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Общество
В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса
В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
РБК 09:55
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Музыка
В соцсетях обсуждают новый клип ДДТ. Он про тоталитарное общество
БИЗНЕС Online 09:28
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака
Популярный российский телеведущий Константин Ивлев официально оформил развод со своей женой после 23 лет совместной жизни.
Ореанда-Новости 06:00
Политика
В Херсоне мэр поздравил горожан с сотрудничеством с Гитлером
Акт провозглашения Украинского государства от 30 июня 1941 года, в котором националисты присягали Адольфу Гитлеру, разместили в Херсоне на плакате с поздравлением горожан с днем независимости Украины с подписью мэра Владимира Николаенко, 26 июня сообщает «Страна.UA».
ИА Красная Весна 09:00
Спорт
Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам
Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.
РБК 09:45
Кино
В Сети появился трейлер фильма Козловского «Чернобыль: Бездна»
Sputnik Грузия 24 июня в 05:07
Общество
К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция
В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
Футбол
Максим Квятковский: «Смолову после прихода Нолито будет архисложно пробиться в состав „Сельты“»
Обозреватель bobsoccer.ru Максим Квятковский прокомментировал выступление российского форварда Федора Смолова за испанскую "Сельту".
Bobsoccer 10:45
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Происшествия
В Туле задержали брачного афериста из Африки
Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 08:59
Происшествия
На подъезде к Казани произошло смертельное ДТП с КамАЗом
На участке автодороги Казань - Шемордан, проходящей по территории Пестречинского района Татарстана, днем произошло серьезное ДТП.
Российская газета 09:27
Авто
Производство автомобилей в Великобритании рухнуло на 95%
Британские автомобильные предприятия резко сократили производство транспортных средств в мае текущего года.
Экономика сегодня 10:09