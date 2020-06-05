Центробанк оценил рост цен с поправкой на сезонность в целом за май на уровне «вблизи 4% в пересчете на год». При этом Росстат в пятницу представил данные, согласно которым инфляция в РФ в мае по сравнению с апрелем составила 0,3%, а по сравнению с маем прошлого года — 3%.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в июне на уровне 3,2—3,4%

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