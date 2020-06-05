Экономика

Банки.руБанки.руБанк России прогнозирует годовую инфляцию в июне на уровне 3,2—3,4%

Центробанк оценил рост цен с поправкой на сезонность в целом за май на уровне «вблизи 4% в пересчете на год». При этом Росстат в пятницу представил данные, согласно которым инфляция в РФ в мае по сравнению с апрелем составила 0,3%, а по сравнению с маем прошлого года — 3%.
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Банк России прогнозирует инфляцию в июне на уровне 0,2-0,4%

ТАСС13:45

Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции в июне до 3,2-3,4%

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ЦБ РФ: годовая инфляция в июне составит 3,2–3,4%

News.ru13:15

Центробанк прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 0,2-0,4%

REGNUM14:05

Росстат: В мае цены выросли на 0,3%

Российская газета12:00

В мае рост цен существенно замедлился

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
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