Экономика
Банки.руБанк России прогнозирует годовую инфляцию в июне на уровне 3,2—3,4%
Центробанк оценил рост цен с поправкой на сезонность в целом за май на уровне «вблизи 4% в пересчете на год». При этом Росстат в пятницу представил данные, согласно которым инфляция в РФ в мае по сравнению с апрелем составила 0,3%, а по сравнению с маем прошлого года — 3%.
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Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Общество
6 июня на Кубани ослабляют масочный режим
С 6 июня на Кубани становится не обязательным ношение СИЗ (средств индивидуальной защиты) на улицах городов и станиц края.
Бизнес-газета 14:28
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Футбол
Диего Коста приговорён к шести месяцам тюрьмы за неуплату налогов
По результатам заседания 31-летний испанский форвард был признан виновным и приговорён к шести месяцам тюрьмы.
Metaratings вчера в 08:12
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 12:20
Общество
В Германии законодательно запретили лечить гомосексуальность
Немецкий бундесрат (правительство федеральных земель) принял решение запретить практику так называемой репаративной терапии.
Сайт интересных новостей 12:46
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России
По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
REGNUM 14:24
Наука
Ученый определил срок действия иммунитета к коронавирусу COVID-19
Ученые смогли узнать, у кого может быть иммунитет к коронавирусу.
Evo-rus.com вчера в 23:32
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
Известия 09:50
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Общество
Торговые центры в Подмосковье пока останутся закрытыми — Воробьев
Торговые центры в Московской области пока останутся закрытыми, так как коэффициент распространения коронавируса не дает возможность принять решение о дальнейшем снятии ограничительных мер.
Mockva.ru 14:51
Политика
В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты
Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов.
РЕН ТВ вчера в 13:32
Авто
ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
Религия
Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию
Традиция поминовения усопших в Троицкую родительскую субботу, которая в 2020 году отмечается Русской православной церковью (РПЦ) 6 июня, может быть изменена под влиянием обстоятельств, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:53
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Игры
Новый трейлер The Last of Us Part 2 знакомит с опасностями мира игры
The Last of Us Part 2 выйдет 19 июня, эксклюзивно на PS4.
Srnsk 03 июня в 14:24
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
Политика
Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на автомобили
Американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, если Евросоюз не отменит сборы за ввоз лобстеров из США.
News.ru 15:15
Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:46
Здоровье
Минздрав заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России
Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России удалось переломить, однако нельзя считать, что борьба с заболеванием завершена, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во время круглого стола о возвращении медицинских организаций в режим плановой работы, передает "РИА Новости".
РБК 12:16
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28