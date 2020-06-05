Рост потребительских цен в России в мае снизился до 3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. В апреле потребительские цены в стране выросли до 3,1% в годовом выражении, инфляция составила 0,3%.

Инфляция в России в мае в годовом выражении составила 3%

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