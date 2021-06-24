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Банк России прогнозирует новый экономический кризис

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, еще не пройден, а Банк России уже готовится к следующему. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин считает, что он неизбежен, пишет ТАСС.В источнике

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