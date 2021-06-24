Банк России прогнозирует новый экономический кризис
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, еще не пройден, а Банк России уже готовится к следующему. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин считает, что он неизбежен, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Банк России заявил о неизбежности нового кризиса
Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала".
ТАСС23 июня в 07:33
России предрекли новый экономический кризис: может начаться раньше, чем предполагалось
Московский Комсомолецвчера в 09:23