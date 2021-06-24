Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, еще не пройден, а Банк России уже готовится к следующему. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин считает, что он неизбежен, пишет ТАСС.

Мой Брянск Мой Брянск Моя Москва.онлайн Центральная Служба Новостей Дума ТВ Konkurent.ru Царьград Центральная Служба Новостей Актуальные Новости RT на русском VSE42.RU Известия Vesiskitim.ru Алтапресс Национальная служба новостей ФАН REGNUM Инвест-Форсайт Om1.ru Экономика сегодня NewInform Русская Планета Телеканал RTVI

С чего всё началось Банк России заявил о неизбежности нового кризиса Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала". ТАСС 23 июня в 07:33