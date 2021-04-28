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ЦБ спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году

Банк России спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в этом году, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление регулятора. Ознакомившись со статистикой ЦБ, журналисты отметили, что с 2016 года оборот наличных денег в РФ увеличивался.В источнике
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С чего всё началось

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Центробанк прогнозирует в 2021 году сокращение объема оборота наличных денег в России. Об этом «Известиям» сообщили в регуляторе. В 2020 году объем «кэша» в экономике резко вырос: на 2,8 трлн и составил 13,4 трлн рублей.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ЦБ сообщил, что ожидает сокращение оборота наличных денег в России

Московский Комсомолецвчера в 22:46

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Lenta.ruвчера в 22:10

В ЦБ спрогнозировали уменьшение оборота наличных денег в 2021 году

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Центробанк РФ предрек сокращение оборота наличных в 2021 году

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