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Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. Об этом в среду, 28 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на регулятор. Ознакомившись со статистикой Центробанка, издание отмечает, что с 2016 года оборот наличных денег в России увеличивался.В источнике
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С чего всё началось

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Центробанк прогнозирует в 2021 году сокращение объема оборота наличных денег в России. Об этом «Известиям» сообщили в регуляторе. В 2020 году объем «кэша» в экономике резко вырос: на 2,8 трлн и составил 13,4 трлн рублей.
Известия17:01

Подробнее о событии

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Известия17:01

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Lenta.ru22:10

Центробанк РФ заявил о сокращении оборота наличных в 2021 году

URA.Ru18:56

Центробанк РФ предрек сокращение оборота наличных в 2021 году

РЕН ТВ18:08

ЦБ сообщил, что ожидает сокращение оборота наличных денег в России

Московский Комсомолец22:46

ЦБ прогнозирует сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году

Ридусвчера в 14:47

В ЦБ спрогнозировали уменьшение оборота наличных денег в 2021 году

Говорит Москвавчера в 14:38
Интересное

Путин назвал быстрой и адекватной реакцию России на развитие пандемии

Россия быстро и адекватно обстановке отреагировала на пандемию коронавируса, заявил 28 апреля президент РФ Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в Пушкине под Санкт-Петербургом.
Известия07:47

Росстату поручили изменить методику оценки доходов населения из-за расхождений

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поручил Росстату в течение 2021 года усовершенствовать методологию расчета квартальной динамики доходов населения, поскольку сейчас существуют большие ее расхождения с данными из национальных счетов.
Интерфакс05:00

Болгария не информировала посольство России о расследовании взрывов на заводах оружия

Ранее в среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
ТАСС06:58

Врач рассказал, как молодые пациенты переносят COVID-19

Есть много примеров молодых людей без сопутствующих патологий, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
РИА Новости02:41