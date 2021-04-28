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Банк России прогнозирует сокращение оборота наличных в России

Аналитики ЦБ РФ считают, что в текущем году часть наличных денег начнет возвращаться в банки, и на это может уйти несколько лет. По их словам, оборот наличности будет сдерживать продолжающийся рост популярности безналичных платежей.В источнике
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С чего всё началось

Наличным счетом: ЦБ ожидает сокращения кэша в обороте в 2021 году

Центробанк прогнозирует в 2021 году сокращение объема оборота наличных денег в России. Об этом «Известиям» сообщили в регуляторе. В 2020 году объем «кэша» в экономике резко вырос: на 2,8 трлн и составил 13,4 трлн рублей.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ЦБ сообщил, что ожидает сокращение оборота наличных денег в России

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