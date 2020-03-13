Финансы

ГородовойГородовойБанк России прогнозирует ускорение инфляции

Аналитики Центробанка считают, что из-за ситуации в мировой экономике темпы роста инфляции в России ускорятся. «Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее», — сообщила пресс-служба Центробанка.
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с чего всё началось
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf
).
РБКвчера в 07:36

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ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

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Центробанк предрёк ускорение инфляции

Национальная служба новостейвчера в 05:49
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Появилась информация о новом Chevrolet Niva

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Армия и оружие

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Общество

Всех брянских школьников могут перевести на дистанционное обучение

Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.
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Игроки Dreams смогут начать зарабатывать на своих разработках

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Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
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В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса

Всемирная организация здравоохранения несколько дней назад объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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РИА Новости 00:04
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Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

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