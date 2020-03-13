с чего всё началось

Аналитики Центробанка считают, что из-за ситуации в мировой экономике темпы роста инфляции в России ускорятся. «Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее», — сообщила пресс-служба Центробанка.

Общество В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.

Общество ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать удаленно из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Авто Появилась информация о новом Chevrolet Niva Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.

Политика Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.

Общество Всех брянских школьников могут перевести на дистанционное обучение Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Европой Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.

Футбол Бышовец рассказал о проблемах «Зенита» Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.

Общество Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.