Финансы
ГородовойБанк России прогнозирует ускорение инфляции
Аналитики Центробанка считают, что из-за ситуации в мировой экономике темпы роста инфляции в России ускорятся. «Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее», — сообщила пресс-служба Центробанка.
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с чего всё началось
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).РБКвчера в 07:36
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ЦБ: ослабление рубля — существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор
Коммерсантъвчера в 06:58
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Комментарии
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Музыка
Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению
Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
Армия и оружие
В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу
Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости.
Технологии
Личный кабинет в приложении «Метро Москвы» появится у «Тройки»
В новой версии сделают "Личный кабинет", в котором можно будет привязать карту "Тройка" к номеру телефона.
Общество
Предприятия по производству масок в РФ перевели на 7-дневную рабочую неделю
Все предприятия по производству медицинских масок в России перевели на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю.
Общество
В Подмосковье вслед за Москвой ввели свободное посещение школ
Власти Московской области вводят свободное посещение образовательных организаций из-за коронавируса.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса
Общество
ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу
Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать удаленно из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Авто
Появилась информация о новом Chevrolet Niva
Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Политика
Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Общество
Всех брянских школьников могут перевести на дистанционное обучение
Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.
Игры
Игроки Dreams смогут начать зарабатывать на своих разработках
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Общество
В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса
Всемирная организация здравоохранения несколько дней назад объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой
Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Происшествия
На перекрёстке улиц Фрунзе и Грига перевернулась скорая с пациентом
По словам свидетелей, в автомобиле был пациент. На место ДТП приехали ещё две кареты скорой помощи.
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Общество
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Автоспорт
«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса
Компания Apple закрывает розничные магазины за пределами Китая на две недели на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Культура
«Шторм» порвал Сахалин: назван лучший российский сериал
Политика
Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
Футбол
«ПСЖ» хочет забрать из «Ювентуса» Пьянича
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Общество
Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.