Эксперимент проведут в одном из регионов страны. Специалисты определят, в какой области монеты ходят хуже всего. По данным ЦБ, в начале 2021 года в обращении у граждан нашей страны находилось 69 млрд монет на сумму 113 млрд рублей.

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С чего всё началось Размен имеет значение Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России. Российская газета вчера в 12:02