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Известия

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Эксперимент проведут в одном из регионов страны. Специалисты определят, в какой области монеты ходят хуже всего. По данным ЦБ, в начале 2021 года в обращении у граждан нашей страны находилось 69 млрд монет на сумму 113 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось

Размен имеет значение

Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России.
Российская газетавчера в 12:02

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ФСБ задержала участника нападения банды Басаева на десантников

В сообщении говорится, что ФСБ и СКР собрали неопровержимые доказательства участия Арбинина в составе банды Ш.Басаева и Э.Хаттаба в нападениях на шестую десантную роту Псковской дивизии ВДВ с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в Чечне.
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