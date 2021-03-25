Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения
Эксперимент проведут в одном из регионов страны. Специалисты определят, в какой области монеты ходят хуже всего. По данным ЦБ, в начале 2021 года в обращении у граждан нашей страны находилось 69 млрд монет на сумму 113 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Размен имеет значение
Банк России запланировал провести эксперимент со сбором монет у граждан через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной, сообщили "Российской газете" в Банке России.
Российская газетавчера в 12:02