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Газета.Ru

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы", размещенных на сайте ЦБ.В источнике
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С чего всё началось

Центробанк займется сбором монеты у россиян

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новостивчера в 14:06

Подробнее о событии

Центробанк анонсировал сбор монет у россиян

РИА Новости18:16

Размен имеет значение

Российская газетавчера в 12:02

У россиян начнут собирать монеты через спецоборудование

Вести.Ruвчера в 15:09

ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

RT на русскомвчера в 14:43

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ruвчера в 13:03

В России проведут эксперимент по сбору монет у населения

Рамблервчера в 12:56

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

РБКвчера в 15:10
Интересное

Премьер и глава Минздрава Хорватии привились от коронавируса препаратом AstraZeneca

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович и министр здравоохранения Вили Берош в среду вакцинировались от коронавируса нового типа препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
ТАССвчера в 14:16

Организаторы выставки «Мир тела» на ВДНХ не получали запросов от СКР

В среду глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении "инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в Москве", досконально изучить все аспекты и дать проверить цели, содержание и назначение выставки на соответствие российскому законодательству.
Интерфаксвчера в 08:42

В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну

Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу, заявил советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.
РИА Новости18:16